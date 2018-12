Politiecontroles in Drongen en in marge van ‘Festival van de Ambiance’: 31 chauffeurs onder invloed van alcohol Sam Ooghe

02 december 2018

12u26 0 Gent De Gentse flikken hebben in de nacht van zaterdag op zondag 31 chauffeurs betrapt die te veel gedronken hadden. De zogeheten ‘CRASH’-controle werd onder meer georganiseerd in de marge van het ‘Festival van de Ambiance’ in ‘t Kuipke.

In totaal liet de politie 1006 bestuurders blazen. Zo'n 3 procent had dus te veel op. Een drietal chauffeurs moest het rijbewijs meteen afstaan voor 15 dagen. Niemand werd op drugs betrapt. Van de 530 gecontroleerde voertuigen reden er 34 voertuigen te snel - dat is zo'n 6 procent.

De actie van zaterdagnacht was de tweede ‘CRASH-controle’ van de Gentse flikken. De bedoeling van die nieuwe controles is, zoals de naam het al zegt, crashes voorkomen. CRASH staat voor ‘Controle Roesmiddelen, Alcohol en Snelheid Handhaven’. De Gentse politie startte het initiatief omdat uit controles bleek dat zowel alcohol als snelheid in Gent pijnpunten blijven in het verkeer. De CRASH-controles worden steeds aangekondigd, om de chauffeurs te wijzen op de grotere pakkans. Er werd eerder al gecontroleerd voor, tijdens en na de Horeca Expo.

Zaterdagnacht was de actie gericht op bezoekers van het ‘Festival van de Ambiance’ in ‘t Kuipke. Daarom vatte de politie post op de Sint-Lievenslaan. Er werd ook gecontroleerd op de N466 (Deinsesteenweg) in Drongen.