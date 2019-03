Politiecontrole aan Zuidpark in vroege uurtjes: negen chauffeurs onder invloed van drugs of alcohol Sam Ooghe

16 maart 2019

19u42 0 Gent De politie heeft zaterdagochtend vroeg negen chauffeurs betrapt die onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur zaten in de Gustaaf Callierlaan. Dat is zes procent van de gecontroleerde bestuurders.

Dat is de baan in het verlengde van de Franklin Rooseveltlaan aan het Zuidpark. De politie stond er opgesteld in de vroege uurtjes, tussen 6 en 8.30 uur. “Tijdens deze controle werden in totaal 147 blaasprestaties bij autobestuurders verricht door middel van sampling", laat politiewoordvoerder Matto Langeraert weten. Vier chauffeurs bliezen positief, twee ‘alarm’. Drie chauffeurs zaten onder invloed van drugs achter het stuur - tweemaal in combinatie met alcohol. De politie heeft het over "opvallende resultaten”.