Politie zoekt eigenaar van... speren 04 mei 2018

03u04 0

De Gentse politie verspreidt via haar kanalen op de sociale media wel vaker zoekertjes voor gevonden voorwerpen, maar gisteren kwam er wel een bijzonder bericht binnen. De politie is op zoek naar de eigenaar van enkele speren die ze vond. Bent u de atleet die een paar speren verloor?





De politie Gent verwacht een telefoontje of mail via 09/266.69.14 of gevondenvoorwerpen@politie.gent.be. (OSG)