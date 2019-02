Politie zet ‘superflitspaal’ in op omleiding voor werken in Wondelgem: “Men houdt zich hier niet aan maximumsnelheid” Bijkomende controles op omleidingstraject Sam Ooghe

24 februari 2019

09u47 0 Gent De Lidar of ‘superflitspaal’ van de Gentse politie wordt twee weken lang ingezet op het omleidingstraject voor de werkzaamheden in de Botestraat in Wondelgem. Volgens politie en buurtbewoners wordt er dikwijls te snel gereden.

De vraag voor extra controles kwam zelf van de buurtbewoners. Deze week stond de superflitspaal al in de Losweg in Mariakerke. “Door de omleiding is er in de Losweg veel meer passage is dan vroeger”, legt de Gentse politie uit. “Spijtig genoeg houden veel chauffeurs zich niet aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.” Uit een controle in januari blijkt dat 36 procent van de chauffeur er te snel reed.

Volgende week verhuist de Lidar naar de Vijverstraat in Mariakerke. “Een straat die niet toevallig ook op de omleiding van de werken ligt”, aldus de politie. Er zullen de komende weken ook nog bijkomende controles volgen in andere straten.