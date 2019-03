Politie: “Vermijd omgeving Citadelpark door opbouw Omloop” Wouter Spillebeen

01 maart 2019

12u40 0 Gent De Gentse politie roept op om de omgeving van het Citadelpark te vermijden deze middag en in de loop van de dag. Daar is de opbouw van een podium voor de Omloop Het Nieuwsblad namelijk volop bezig.

De werkzaamheden kunnen verkeershinder veroorzaken, dus vroeg de politie uit voorzorg om indien mogelijk de buurt van het Citadelpark te vermijden. “We willen voorkomen dat er een opstopping komt”, klinkt het bij de Gentse politie. Momenteel wordt er een podium geplaatst voor de wielerwedstrijd die zaterdag gereden wordt. De start gaat door in Gent en de aankomst is in Ninove.