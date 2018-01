Politie vat winkeldief 02u58 0

De Gentse politie heeft maandagavond een winkeldief opgepakt in Wondelgem. De dader had eerder die dag in de vooravond toegeslagen in supermarkt Aldi in de Morekstraat. Na een zoekactie kon de politie de winkeldief in de boeien slaan. De dief zal zich voor de rechtbank moeten verantwoorden. (JEW)