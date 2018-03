Politie vat inbrekers met slecht smoesje 21 maart 2018

De Gentse flikken hebben maandagnacht drie dieven gevat die even ervoor ingebroken hadden in een winkel aan de Kuiperskaai. De uitbater van de winkel van dj-materiaal, hoorde rond middernacht lawaai in het pand. Toen hij ging kijken, werd hij geconfronteerd met een man die met een Nederlands accent sprak. Die vertelde de winkeluitbater dat er net twee dieven de winkel verlaten hadden, en dat hijzelf maar binnengekomen was omdat de deur openstond. De winkelier noteerde de nummerplaat van de Nederlander, waarop de politie de wagen even later kon intercepteren. In de auto, met Nederlandse nummerplaat, zaten de drie verdachten. Verderop vond de politie twee muziekspelers en een laptop terug, die gestolen waren. De verdachten zijn gearresteerd.





(OSG)