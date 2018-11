Politie start met nieuwe aanpak: “CRASH moet crashes voorkomen” Wouter Spillebeen

16 november 2018

10u52 0 Gent De Gentse politie wil meer controleren op sturen onder invloed en hardrijden en introduceert daarom een nieuwe soort verkeerscontroles. “CRASH staat voor ‘door Controle Roesmiddelen, Alcohol en Snelheid Handhaven’.”

“Onaangepaste snelheid en alcohol en drugs in het verkeer zijn twee van de meest voorkomende oorzaken van dodelijke ongevallen”, klinkt het bij de Gentse Flikken. Regelmatige controles op snelheid en rijden onder invloed zijn nu al dagelijkse kost, maar die hebben voorlopig niet het gewenste effect. Dat blijkt uit de resultaten van recente verkeersacties.

Hoge pakkans

“Bij een controle op 1 november reed 15% van de bestuurders onder invloed van alcohol. Negen van de gecontroleerde bestuurders reden onder invloed van drugs. Bij een snelheidscontrole dezelfde nacht reed 25% te snel”, duidt de politie. “Tijdens een actie op 11 november reed maar liefst 28% onder invloed van alcohol en tien bestuurders hadden drugs genomen. Op 4 november 2018 reed tijdens een snelheidscontrole dan weer 1 op 10 bestuurders te snel.”

Daarom opteert de politie voor een nieuwe aanpak. “De Politie Gent start met een nieuw soort verkeerscontroles die de toepasselijke naam ‘CRASH-acties’ hebben gekregen. De bedoeling van de acties is uiteraard om crashes te voorkomen.” De CRASH-acties zullen plaatsvinden in uitgaansbuurten, op drukken verkeersassen, rond evenementen en op andere plaatsen waar een hoge overtredingsgraad is. De agenten zullen zich ook opstellen op de meest gevoelige tijdstippen om zo de pakkans zo hoog mogelijk te houden.

Aangekondigde controles bij evenementen

Soms zullen de CRASH-acties aan evenementen gekoppeld zijn. Dat blijkt ook uit de aankondiging van de eerste actie, die tijdens de Horeca Expo zal plaatsvinden. “Dat is niet toevallig”, aldus de politie. “De bezoekers van de beurs en ook andere chauffeurs zijn dus gewaarschuwd.”

De politie zal acties bij evenementen op voorhand aankondigen om zo ook een preventief effect uit te lokken. De exacte plaats en de tijdstippen van de controles blijven wel geheim. “Zo wil de politie de bezoekers van het evenement wijzen op de grotere pakkans. Chauffeurs worden er zo ook aan herinnerd dat we regelmatig controles uitvoeren en hopelijk passen ze daardoor ook hun rijgedrag aan op andere momenten.”