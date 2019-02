Politie schrijft toch pv’s uit voor Gentse trouwstoeten na bekijken van beelden: 21 inbreuken vastgesteld Sam Ooghe

27 februari 2019

12u43 0 Gent De Gentse politie heeft na het bekijken van beelden alsnog pv’s opgesteld voor 21 verkeersinbreuken tijdens de twee trouwstoeten van afgelopen weekend. De stoeten trokken zaterdagnamiddag over de R4 en de Wiedauwkaai, maar de politie kon op het moment zelf geen verkeersovertredingen vaststellen.

De politie benadrukt dat er bij melding van een trouwstoet meteen een ploeg ter plaatse gaat om te kijken of de betrokken personen inbreuken begaan. Want het organiseren van een trouwstoet op zich is natuurlijk niet illegaal — de concrete verkeersovertredingen zijn dat wel. “Gezien een trouwstoet dikwijls in beweging is, is het veelal zo dat wanneer we aankomen de stoet doorgaans vertrokken is of men de stoet niet onmiddellijk vindt", aldus de Gentse politie. “Zo kunnen de inbreuken niet kunnen vastgesteld worden.”

Dat was ook dit weekend het geval. De trouwstoet op de R4 werd nooit aangetroffen door de politie van Gent óf Evergem. De colonne op de Wiedauwkaai kon de politie wel staande houden, maar inbreuken werden niet meteen vastgesteld.

Beeldmateriaal

De politie onderzocht de feiten verder, vooral op basis van beeldmateriaal dat verkregen werd door het meldpunt van de politie. Daarop waren overtredingen en nummerplaten zichtbaar. Er werden PV’s opgesteld tegen 6 voertuigen met een totaal van 21 inbreuken. Door één voertuig werden zelfs 9 afzonderlijke inbreuken gepleegd. Het ging bijvoorbeeld om rechts inhalen, de richtingsaanwijzers niet gebruiken, op de pechstrook rijden, patineren, voorsorteringspijlen op de rijbaan niet respecteren, onvoldoende afstand houden of het belemmeren van het verkeer. Berekend via onmiddellijke inningen, zou het totaalbedrag van de boetes op zo’n 2.000 euro komen.

“Respecteer de wegcode, wees hoffelijk en belemmer het verkeer niet”, klinkt het nog bij de politie.“Geniet van jullie trouwfeest en laat een boete en/of ongeval geen domper op je feestvreugde zetten!”