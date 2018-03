Politie roept nogmaals uw hulp in voor oplossen knuffelinbraak 02 maart 2018

03u11 0 Gent De knuffelinbraak bij slagerij Van de Velde-Van Tomme in de Hogeweg ruim een jaar geleden is nog niet opgelost. De politie doet een nieuwe oproep naar getuigen.

Het fenomeen van de knuffeldieven, criminelen die mensen bestalen door hen te knuffelen, kreeg na de inbraak bij de bekende slagerij in de Hogeweg een nieuwe dimensie. Op 15 januari 2017 waren een man en een vrouw bezig de toegangsdeur van de zaak te forceren. Tegelijkertijd hielden twee kompanen op de hoek van de straat de wacht en verwittigden ze hen als iemand zou passeren. Wanneer dat het geval was, begonnen de man en de vrouw elkaar te knuffelen alsof ze een dolverliefd koppel waren om zo geen argwaan te wekken. De daders geraakten uiteindelijk binnen en gingen met een kluis met een aanzienlijke buit aan de haal.





Na de inbraak verspreidden de uitbaters van de slagerij de camerabeelden via Facebook. Die werden massaal gedeeld, maar voorlopig zonder succes. De politie doet daarom een oproep naar getuigen. De vrouw had op het moment van de feiten lang opgestoken haar en droeg een winterjas met een kap. Dader twee was een man met een ringbaard, die een muts en winterjas met kap droeg. De derde verdachte heeft een lang en scherp gezicht. Hij droeg een geklede mantel, sjaal, muts en bril. De vierde dader heeft een rond gezicht en droeg een donsjas, sportschoenen en een schoudertas. De laatste verdachte was een man die ook een donsjas en muts droeg en een sjaal voor zijn mond hield. Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800/30.300. (JEW)