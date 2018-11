Politie regelt verkeer niet tijdens verkeersinfarct:

Politie regelt verkeer niet tijdens verkeersinfarct: "Het heeft toch geen zin" Nog hele week grote problemen verwacht in de regio

06 november 2018

17u18 0 Gent De stad onderging maandag en dinsdag al een verkeersinfarct en ook voor de komende dagen ziet het er niet goed uit. Opvallend is dat de politie niet ter plaatse komt om het verkeer vlot te trekken op de grote kruispunten. “Als alles vast zit, inclusief de uitvalswegen, heeft het geen zin om het verkeer te regelen”, klinkt het bij de politie.

Het Gentse verkeer wordt zeer nauw gemonitord. Via het dashboard van verkeerscentrum Gent kan iedereen perfect in de gaten houden hoe druk het verkeer is op elk moment van de dag. Cijfers als het aantal wagens op de stadsring, de tijd die nodig is om de ring rond te rijden, de bezetting van de parkeergarages, enzovoort. Allemaal nuttige informatie om sneller thuis te geraken. Maar dinsdag had men aan die info helemaal niets. Door de werken op de E40 in Zwijnaarde probeerde een massa automobilisten via het noorden van de stad weg te raken. Dat veroorzaakte lange files in heel Gent. Op de Afrikalaan was het een uur aanschuiven, de Dampoort stond dicht en ook de sluipwegen stonden vol met wagens. Die problemen zullen nog tot maandag 12 november aanhouden. Zo lang blijven drie lussen van de verkeerswisselaar op de E40 in Zwijnaarde dicht.

Opmerkelijk. Terwijl alle verkeer in Gent vast zat, rukte de politie niet uit om alles vlot te trekken. “We zijn niet opgevorderd door de burgemeester”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Het is een moeilijke situatie. Veel mensen proberen via het noorden van Gent de stad te verlaten, maar alles zit vast. Op zo’n moment heeft het geen zin om het verkeer te regelen. Als we chauffeurs in de ene richting sturen, dan staan ze ergens anders in de file. Als we de Afrikalaan voorrang geven, dan staan het Stapelplein en de Heirnislaan stil. Er is een groot verschil tussen ter plaatse gaan omdat er een ongeval gebeurd is en dergelijke grote verkeersproblemen door werken.”

Ook schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) zegt dat het verkeer regelen in dit geval weinig nut heeft. “Als het gaat over defecte verkeerslichten of problemen met een spoorovergang dan heeft het wel nut. Als de saturatie van de wegen erg is, zoals door de werken op de E40, dan heeft het geen zin. De winst die men dan zou boeken, is miniem. De politie kan ook niet naar elk kruispunt iemand sturen hé. Het is uiteindelijk aan de politie om die inschatting te maken. Ze staan wel in contact met het Gents verkeerscentrum en krijgen meldingen van problemen.”

Het ziet er dus naar uit dat automobilisten nog een hele week frustrerende uren zullen beleven achter het stuur. Het agentschap wegen en verkeer roept iedereen op om de wagen aan kant te laten en te kiezen voor een alternatieve wijze van vervoer.