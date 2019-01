Politie onderschept ZEB-winkeldieven op Kortrijksesteenweg OSG

28 januari 2019

17u26 0 Gent De politie heeft afgelopen weekend drie mannen opgepakt die betrokken zijn bij diefstallen in de ZEB-winkels in Gent, Deinze en Sint-Denijs-Westrem.

De verdachten sloegen zaterdagnamiddag toe in het ZEB-filiaal in Sint-Denijs-Westrem, en konden wegvluchten. Even later werd een verdacht Frans voertuig onderschept op de Kortrijksesteenweg. Daarin zaten drie mannen van 21, 27 en 31 jaar oud. Bij nazicht van het voertuig ontdekte de politie twee zakken met kleren uit de ZEB in Deinze en in Gent.

Twee verdachten werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent en aangehouden, meldt het parket Oost-Vlaanderen. Een derde verdachte mocht beschikken. Mogelijk kunnen de mannen nog gelinkt worden aan andere dossiers rond winkeldiefstallen.