Politie leert in colonne rijden en een blokkade opwerpen in en rondom centrum Gent Jeroen Desmecht en Sabine Van Damme

01 maart 2019

13u07 0 Gent Wie vrijdag een ‘colonne’ politievoertuigen door het centrum van Gent ziet rijden, hoeft zich geen zorgen te maken: de Gentse flikken zijn namelijk bezig met een oefening op de handhaving van de openbare orde.

Momenteel bevinden de inspecteurs zich nog aan de Sint-Pietersabdij. Straks zouden ze richting stadhuis gaan. Er kan dus best wel wat ‘actie’ te zien zijn. “Het exacte verloop van zo’n training is altijd anders”, zegt Matto Langeraert van de politiezone Gent. “Bij deze training richten we ons vooral op het opleiden van de chauffeurs. Zo oefenen we op het rijden in colonne, wat in het centrum van Gent niet altijd evident is door de vele smalle straten. Ook bepaalde opstellingen die we bij een betoging kunnen gebruiken, bijvoorbeeld een blokkade van een straat, worden vandaag ingestudeerd.”