Politie klist heroïnedealer die pakjes drugs bij onraad telkens doorslikte: “Betrapt omdat ze het hem één keer konden verhinderen” Sam Ooghe

04 januari 2019

14u46 0 Gent Een heroïnedealer staat voor de correctionele rechtbank terecht voor het bezitten, verkopen en gebruiken van harddrugs. Hij ontliep de politie telkens door zijn koopwaar door te slikken.

De Gentse politie was de man al een tijdje op het spoor, en er waren al aanwijzingen dat hij heroïne zou bezitten en verkopen. In de buurt van zijn woning was er bijvoorbeeld veel overlast, volgens de politie vermoedelijk door de afnemers die voortdurend kwamen en gingen. Maar bij controles kon de dealer meermaals ontkomen door zijn gewaagde methode: de heroïne snel doorslikken. De drugs was namelijk in gebruikershoeveelheden verpakt in kleine doosjes, aldus het parket. Daardoor werd hij nooit betrapt.

Tot dit voorjaar, toen de politie volgens het parket de man letterlijk kon verhinderen de drugs door te slikken. Hij moest zes dosissen uitspuwen. Verder trof de politie bij de huiszoeking geen heroïne aan - de man hield alles steeds dicht bij zich. Wel bleek uit de berichten op de telefoon van de man dat hij dealde.

In totaal riskeert de beklaagde 2 jaar cel en 8.000 euro boete. Hij werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Het vonnis valt op 18 januari.