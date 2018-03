Politie klist feestvierders met drugs in Overpoort 31 maart 2018

03u20 0

Bij een controleactie van de Gentse politie in de Overpoortstraat, die over twee nachten liep, zijn 14 feestvierders betrapt met drugs. Het Overlastteam van de Gentse flikken controleerde telkens van 21.30 uur tot 6 uur 's ochtends. Het ging vooral om marihuana en cannabis, klinkt het bij de politie. Het Overlastteam betrapte ook 65 wildplassers, en stelde 66 inbreuken vast tegen het verbod op gebruik van glazen. Negen personen maakten zich schuldig aan lawaaioverlast, en twaalf personen begingen verkeersovertredingen. De politie stelde dus geen vechtpartijen vast. Vorige week nog stelde de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) dat de Overpoort "een verschrikkelijk probleem" geworden is. In 2017 draaide de politie 6.349 manuren in de uitgaansbuurt. (OSG)





Meer over misdaad, recht en justitie