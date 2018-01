Politie handelt op eigen houtje CRISISOVERLEG OVER PARKEREN GASMETERLAAN EN NIEUWEVAART SABINE VAN DAMME

23 januari 2018

02u54 0 Gent Het was de Gentse politie zelf die afgelopen weekend alle langs het water geparkeerde voertuigen op de Gasmeterlaan en Nieuwevaart een waarschuwing gaf. Nochtans wil niemand daar de 700 parkeerplaatsen weg. Burgemeester Termont en korpschef Rasschaert overleggen vandaag.

Afgelopen weekend regende het verontwaardigde reacties nadat massa's chauffeurs een waarschuwing van de politie vonden achter de ruitenwisser van hun wagen die geparkeerd stond langs het water op de Gasmeterlaan of de Nieuwevaart. "Opdracht van het mobiliteitsbedrijf", klonk de verklaring van de politie, maar dat blijkt niet te kloppen. "Dat was inderdaad een interne communicatiefout", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. "De actie kwam er na klachten van bewoners. Zij zeggen dat ze sinds het circulatieplan veel meer verkeer te slikken krijgen, en dat er overlast is van langdurig geparkeerde vracht- en bestelwagens langs het water. En dus is de verkeersdienst ter plaatse gegaan om waarschuwingen uit te delen." Parkeren mag daar immers niet: volgens artikel 24.1 van de wegcode mag je niet parkeren op 'een verhoogde berm binnen de bebouwde kom'. Alleen wordt op die plek sinds mensenheugenis geparkeerd, en dat was nooit een probleem.





Niets veranderd

"Het klopt dat wij bij de heraanleg van wegen het dwarsparkeren zoveel mogelijk afvoeren, omdat dat gevaarlijk kan zijn", zegt Sylvie Siryn van het Agenschap Wegen en Verkeer, beheerder van de Gasmeterlaan en Nieuwevaart. "Dat gebeurt evenwel altijd in samenspraak met het lokaal bestuur. In dit specifieke geval hebben wij niet gevraagd daar te verbaliseren. Bovendien hebben we hier wel de weg en de parkeerstrook langs de huizen heraangelegd, maar niet de berm langs het water. Daar is dus niks veranderd."





Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) zei dit weekend al dat hij niet op de hoogte was van de actie. En ook burgemeester Termont viel uit de lucht. "Het college heeft op vraag van AWV vroeger al bekeken of de parkeerplaatsen op de Gasmeterlaan en Nieuwevaart weg kunnen. Wij zijn daar evenwel geen voorstander van. En dus kwam de vraag om daar op te treden zeker niet van de stad."





Parkeerticket

Termont heeft alvast aan de politie gevraagd voorlopig niet te verbaliseren. "Technisch gezien heeft de politie misschien gelijk, met die verhoogde berm, maar of het nu wenselijk is om daar plots op te treden? Ik overleg morgen (vandaag, red.) met de korpschef hoe het daar nu verder moet."





In elk geval: als je volgens de politie niet mag parkeren langs de waterkant, wil dat zeggen dat je daar ook geen parkeerticket moet nemen. Wat er vandaag ook beslist wordt, er zal minstens een aanpassing van de wegmarkering nodig zijn, die duidelijk maakt of je daar nu wel of niet mag parkeren.