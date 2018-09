Politie geeft 127 fietsers boete in voetgangersstraten Sam Ooghe

07 september 2018

10u24

Bron: Politie Gent 0 Gent De Gentse politie heeft donderdagmiddag een controleactie gehouden in alle wandelstraten in Gent. 127 fietsers negeerden het doorgangsverbod.

Er zijn zes voetgangersstraten of wandelstraten in Gent: de Mageleinstraat, de Kalandestraat, de Koestraat, de Langemunt, de Donkersteeg en de Graslei. Daar mogen tussen 11 uur en 18 uur geen fietsers, bromfietsen of motorvoertuigen zonder vergunning passeren.

Het Wijkzorgteam van het Commissariaat Gent Centrum deed gisteren tussen 11 uur en 16 uur een controleactie in alle zes de straten. 127 fietsers negeerden er het doorgangsverbod en kregen een boete.

"Bovenstaande cijfers tonen aan dat controle nodig is én blijft", is het oordeel van de Gentse flikken, die meteen aankondigen dat er ook in de toekomst controles zullen komen op het doorgangsverbod in de wandelstraten.