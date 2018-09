Politie extra aanwezig voor schoolkinderen Wouter Spillebeen Sabine Van Damme

03 september 2018

15u46 0 Gent Verschillende politiezones in de regio hebben naar aanleiding van de eerste schooldag extra personeel ingezet om in de buurt van schoolpoorten te patrouilleren. De politie concentreerde zich vooral op parkeergedrag en veilig oversteken.

In Gent verliep de eerste schooldag ’s ochtends alvast zonder problemen. Dat meldt de Gentse politie. “We houden de eerste drie dagen een sensibiliserend en ontradend toezicht, om de ouders en de kinderen te wijzen op potentieel gevaarlijk gedrag”, zegt woordvoerder Matto Langeraert. “De jeugd is opgewonden voor de nieuw start, om vriendjes terug zien en nieuwe mensen leren kennen, daardoor kan men het verkeer uit het oog verliezen en ontstaan er onveilige situaties.”

De politie staat ook aan scholen om nieuwe leerlingen vertrouwd maken met de verkeerssituatie aan hun nieuwe schoolomgeving en om de ouders, die gehaast zijn bij het afzetten van hun kinderen, te wijzen op het verkeersreglement. “We zetten een 100-tal Gentse Flikken in aan 70 scholen en 12 kruispunten en drukke straten, superflitspaal Sammeke staat in scholenomgevingen, in samenspraak met de scholenconsulenten. De plaatsen en scholen zijn gekozen aan de hand van ongevalgevoelige locaties, ligging, gekende problemen, op vraag van de school, openbaar vervoer in de omgeving. De eerste schooldagen geven we ook bijstand op het kruispunt vd Orchideestraat (Oostakker) omwille van de werken die daar nu bezig zijn (plaatsen van fietslichten en aanpassingen vd infrastructuur).”

In politiezone Schelde-Leie waren de acties meer bescheiden. “In september zullen de wijkinspecteurs sowieso meer toezicht houden aan scholen”, duidt communicatieverantwoordelijke Katie Lefever. “Het gaat om gerichte controles, bijvoorbeeld op parkeren en correct en veilig oversteken. Daarin spelen we een ondersteunende rol voor de gemachtigd opzichters. We zetten zelf geen mobiele flitscamera’s in.”

In politiezone Puyenbroeck werden geen extra acties georganiseerd naar aanleiding van de eerste schooldag, maar voerde de politie wel de gebruikelijke controles uit in de buurt van schoolpoorten.