Politie en parket waarschuwen voor gevaarlijke phishing-sms Sam Ooghe

18 april 2019

14u46 0 Gent Er circuleert sinds donderdagochtend een phishing-sms die in naam van AXA hengelt naar kaartnummers en PIN-codes. Politie en parket benadrukken om de link in de sms niet aan te klikken, en openden een onderzoek.

“Beste klant, Voorkom opschorting van uw rekening en valideer uw rekening via...”: die sms kregen duizenden Oost-Vlamingen op donderdagochtend. Het gaat om een frauduleuze ‘phishing’-sms die in naam van de bank AXA verstuurd wordt. Wie op de link klinkt, wordt gevraagd om kaartnummer en codes in te geven.

“Ga hier zeker niet op in!”, waarschuwen het parket en de federale politie in een persbericht. “Met deze gegevens wordt jouw rekening leeggehaald. Een bank vraagt nooit vertrouwelijke gegevens via sms-bericht. Heb je de link toch al geopend en jouw gegevens ingegeven, contacteer dan zo snel mogelijk jouw bank of laat jouw bankkaart blokkeren via card stop op 070/344.344.”

Het parket en de politie hebben ook een onderzoek gestart naar de sms’en. Wie toch op de link klikte en financieel nadeel heeft, kan klacht neerleggen bij de lokale politie.