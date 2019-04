Politie betrapt fietsdieven op heterdaad: fiets terug bij eigenaar Jeffrey Dujardin

18 april 2019

18u33 0

De Gentse lokale politie heeft donderdag alweer iemand blij kunnen maken. Op 12 april werden fietsdieven op heterdaad betrapt toen een de zwarte fiets stalen. De politie nam de fiets mee naar de kazerne en probeerden uit te zoeken wie de rechtmatige eigenaar was. Dat was uiteindelijk een fluitje van een cent, want de eigenaar had ondertussen online via police-on-web aangifte gedaan van de diefstal. “Dit bewijst nog maar eens dat het nuttig en belangrijk is om een fietsdiefstal aan te geven”, klinkt het bij de politie. De man kwam woensdag de fiets van zijn zoontje ophalen.