Politie, belastingdienst en FOD Douane en Accijnzen innen 40.000 euro bij controle Wouter Spillebeen

22 januari 2019

15u16 0 Gent Bij een grootschalige controle op de Gasmeterlaan en de Afrikalaan in Gent hebben de politie, de FOD Douane en Accijnzen en de Vlaamse Belastingdienst maandag grote bedragen geïnd.

De controleactie ging door van 14 uur tot 22 uur en was voornamelijk gericht op de boorddocumenten van de gecontroleerde wagens. In totaal werd er ongeveer 40.000 euro aan boetes en achterstallige belastingen geïnd. De Vlaamse Belastingdienst richtte zich vooral op chauffeurs die de verkeersbelasting niet betaald hadden. Chauffeurs moesten in totaal 9.262,74 euro aan achterstallige belastingen en de bijbehorende boetes ophoesten. De belastingdienst nam ook twee wagens in beslag omdat de eigenaars het bedrag niet meteen konden betalen. Samen moeten ze 2.474,33 euro betalen voor ze hun wagens terugkrijgen.

De FOD Douane en Accijnzen controleerde chauffeurs op openstaande boetes die ze moesten betalen na een gerechtelijk vonnis. Ze inden meteen 5.915,79 euro en namen daarnaast vijf wagens in beslag. De eigenaars moeten samen 20.632 euro aan achterstallige boetes betalen. De FOD stelde ook vast dat een chauffeur een mengeling van reguliere diesel en rode diesel in zijn wagen had. Hij kreeg een boete van 500 euro.

De politie stelde daarnaast 54 inbreuken vast, zoals het niet dragen van de gordel, boorddocumenten die niet in orde waren en niet-verzekerde voertuigen. De bestuurders zullen ook boetes moeten betalen. Acht chauffeurs moesten een drugtest afleggen. De helft testte positief en moest het rijbewijs meteen voor 15 dagen inleveren.