Politicoloog Carl Devos: "Elegante uitweg" 23 februari 2018

02u54 0 Gent Politicoloog Carl Devos vindt dat de N-VA een mooie uitweg uit de impasse heeft gevonden.

"Ik vind het een elegante oplossing, waarbij zowel Elke Sleurs als Siegfried Bracke hun steentje hebben bijgedragen. Sleurs heeft haar plaats als lijsttrekker gelost. Bracke heeft nu ook 'zijn' plaats als lijstduwer gelost. Zo hebben ze beiden een toegeving gedaan. Bracke heeft gelijk met de stelling dat het dan niet veel meer uitmaakt waar je dan staat. Door het midden te kiezen, valt hij minstens op. Iedereen praat er alvast over. In het midden is hij ook makkelijk terug te vinden. Hij heeft zijn fans en zijn tegenstanders, maar wie op hem wil stemmen, zal hem zeker vinden. Op lokaal vlak wegen de voorkeurstemmen ook erg door, dus Bracke maakt kans om ook vanop die plaats verkozen te worden en te springen over een heel pak mensen die boven hem op de lijst staan. Hij is en blijft de meeste bekende N-VA'er in Gent. Meteen worden de plaatsen rond Bracke een stuk aantrekkelijker, want wie daar staat zal ook in het oog springen. Sommigen vonden dat voor Elke Sleurs haar plaats als lijsttrekker afstaan een te groot offer was. Door haar lijstduwer te maken, heeft ze nu toch opnieuw een belangrijke plaats. Een vrouw als lijsttrekker én een vrouw als lijstduwer met een man in het midden is trouwens een mooi signaal." (VDS)