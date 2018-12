Politici maken huiswerk



Wie hakt wanneer knopen door? Sabine Van Damme

04 december 2018

16u04 0 Gent Nu het bekend is welke partijen de stad gaan besturen, kunnen de politici nog niet op hun lauweren gaan rusten. Er moet nog een bestuursakkoord geschreven worden, en er moet nog beslist worden wie van welke partij schepen wordt. De timings liggen vast.

Dat Mathias De Clercq voor de komende 6 jaar burgemeester van Gent wordt, dat weet intussen iedereen. Ook de grote lijnen van het bestuursakkoord zijn uitgezet. Toch is op dat vlak nog werk aan de winkel. Er moet een volledig bestuursakkoord worden uitgeschreven, met punten en komma’s, met details en heikele thema’s. Verwacht wordt dat dat tegen 15 december klaar kan zijn.

En dan is er nog de bestuursploeg zelf. Bij Open Vld staat het zo goed als vast dat Christophe Peeters en Sofie Bracke schepen worden, al moet ook daar het partijbestuur nog zijn zegen geven. Idem bij CD&V. Mieke Van Hecke wordt schepen. Vraag is daar alleen hoe lang ze haar mandaat zal opnemen. Met haar 71 lentes is ze niet echt een wissel op de toekomst, zoals dat in politieke termen heet. Verwacht wordt dus dat ze haar plaats na enkele jaren zal afstaan aan Stijn De Roo of Isabelle Heyndrickx, de eerste opvolger en een vertrouwelinge van Van Hecke.

Rood zaterdag

Bij sp.a worden zaterdag knopen doorgehakt. Dan mogen de verkozenen zich kandidaat stellen om schepen te worden, en wordt er gestemd. Dat Rudy Coddens erbij zal zijn staat vast. Het vertrek van Resul Tapmaz is daar wel een streep door de rekening. Het lijkt duidelijk dat de jonge belofte Astrid De Bruycker een schepenambt krijgt, maar of dat voor 3 of meteen 6 jaar zal zijn valt af te wachten. Andere opties zijn Annelies Storms en Sven Taeldeman, beiden uittreden schepen. Ook uittredend fractieleider Anne Schiettekatte is een mogelijkheid. En dan is er nog Joris Vandenbroucke, ook iemand met veel potentieel, maar sp.a heeft hem nodig op Vlaams niveau, dus hij is niet echt een optie.

Groen half december

Bij Groen doen ze het allemaal wat rustiger aan. Op het partijbureau vanavond wordt de timing vastgelegd van wanneer er schepenen zullen gekozen worden. Vermoedelijk zal dat in het weekend van 15 december zijn. Ook daar mogen alle verkozenen zich kandidaat stellen, al wordt er ook een advies uit de fractie gegeven voor er gestemd wordt. Filip Watteeuw, Elke Decruynaere en Tine Heyse lijken zeker van hun plaats. Hafsa El-Basioui zou wel eens de rijzende ster van Groen kunnen worden, maar ook Sara Mathieu en Bram Van Braeckevelt hebben ambities. In de wandelgangen klinkt ook dat de intussen ervaren Elke Decruynaere in mei zal worden uitgespeeld op Vlaams niveau. Als zo is, bestaat de kans dat ze als schepen moet vervangen worden in Gent.