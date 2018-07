Polé Polé teruggefloten omdat het blik weert 17 juli 2018

02u43 0 Gent Polé Polé liet afgelopen weekend de security mensen tegenhouden die eigen drank bij hadden. 'Geen blik op ons plein', was de filosofie. Het lijkt dé oplossing voor de blikjeskwestie. "Maar dat mag niet", zegt de stad. "Het is openbaar domein." Polé Polé is dus teruggefloten.

Sinds enkele jaren is er 's avonds consequent 'eenrichtingsverkeer' op de Graslei, waarbij de ingang aan de kant van de Grasbrug ligt, en de uitgang aan de Sint-Michielshelling. Sinds 2 jaar is er ook rugzakcontrole aan de ingang, in het kader van terreur. Maar afgelopen weekend hield de security ook iedereen tegen die blikjes mee had, en zelfs 'vreemde' bekers.





Het lijkt een fantastische oplossing voor het blik-probleem, maar is het niet. "Ook wij willen blik weren, maar het mag gewoon niet", zegt feestenburgemeester Peeters. "Polé Polé is, net zoals de andere pleinen, openbaar domein. Glas verbieden mag omdat er een algemeen glasverbod is, en pleinen afsluiten mag als het te druk wordt. Maar verder moet het openbaar domein vrij toegankelijk zijn. Polé Polé moet dus blik toelaten. We zoeken naar een manier om blik te weren van de Gentse Feesten, maar dit is niet de oplossing."





Drank kopen op de pleinen helpt om de Gentse Feesten gratis te houden. Goedkoop blik maakt alleen de nachtwinkels rijk én geeft meer afval op de grond. (VDS)