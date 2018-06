Poezenboot moet regels volgen 07 juni 2018

02u46 0

Het zit er weer eens bovenarms op tussen Mieke Schuddinck van de Poezenboot en de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn. Schuddinck is een hongerstaking gestart, omdat de Inspectie dreigt met maatregelen. De Poezenboot voldoet niet aan de wettelijke normen, én houdt ook honden, waar geen vergunning voor is. Schuddinck ziet het anders. "Het zijn puur pesterijen. De honden zitten op mijn privé-boot, waar ik woon. Slechts één keer zat er een hond door plaatsgebrek bij de poezen, en toen was er juist controle. Die hond is in beslag genomen." Ook de hoogte van de kooien voldoet niet aan de wettelijke normen, maar ook dat is volgens Schuddinck onzin. "Ze willen dat ik kooien van 1,80 meter hoog zet, maar hoe moet ik die schuwe katten die hier pas zijn dan medicatie toedienen?" De Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn is nog niet meteen van plan de vergunning van de Poezenboot in te trekken, maar zal wél maatregelen nemen als niet alle inbreuken in regel worden gesteld. (VDS)