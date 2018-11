Poetsvrouwen stelen gsm’s van leerlingen op internaat EDUGO Oostakker: “Ze deelden ze uit binnen de familie” Sam Ooghe

12 november 2018

11u00 0 Gent Twee poetsvrouwen riskeren een korte celstraf voor de correctionele rechtbank, omdat ze twee jaar geleden gsm’s stalen in het internaat van EDUGO Oostakker.

De dames zijn schoonzussen van elkaar, en waren al enkele jaren werkzaam voor de school. Vanaf december 2016 begonnen ze samen gsm’s te stelen - voor hun werk hadden ze de sleutels van de kamers. In eerste instantie werd nog gedacht dat de opvoeders de deuren niet goed gesloten hadden, maar toen de diefstallen zich bleven opstapelen, begon de politie een grondig onderzoek.

Daaruit bleek dat er op korte tijd heel wat gestolen toestellen aangetroffen werden bij verdachten met Slowaakse nationaliteit. De politie deed navraag bij EDUGO, waar bleek dat ook twee Slowaakse vrouwen werkzaam waren: de poetsvrouwen in kwestie. “Meer nog: het ging om een netwerk van familieleden”, vertelt meester Lenny Van Tricht. “De dames gingen op school aan de haal met de toestellen, en deelden ze uit aan familieleden.” Wellicht gaat het om een tiental gsm’s.

Ontslagen

De procureur eist zes maanden cel en 400 euro boete voor beide dames. Minstens twee burgerlijke partijen vragen ook de kosten terug voor vervangtoestellen die ze aankochten na de diefstallen. Het gaat bijvoorbeeld om de mama van een leerling die op het moment van de feiten dertien jaar was en op internaat zat. Meester Lenny Van Tricht verdedigt EDUGO.

Een van de vrouwen is al ontslagen, de andere poetsvrouw is in ziekte- of zwangerschapsverlof, maar zal ook niet terugkeren. Het vonnis valt over twee weken.