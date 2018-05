Poetsvrouw steelt sigaretten... voor 40.000 euro 17 mei 2018

Van je poetsvrouw moet je het hebben. Het Gentse horecabedrijf ISPC zag in 2015 en 2016 stelselmatig grote tekorten ontstaan in de sigarettenstock. In mei 2016 kwam de aap uit de mouw, toen een Poolse kuisvrouw die er werkte op heterdaad betrapt werd met enkele sigarettensloffen. Uit onderzoek bleek dat ze in haar anderhalf jaar als poetsvrouw voor liefst 40.000 euro aan sigaretten gestolen had. De vrouw bekent de feiten deels, maar zegt dat ze de sigaretten voor eigen gebruik meenam. Hoe ze met haar bescheiden loon dan 30.000 euro kon overmaken naar Polen, was niet meteen duidelijk. Ze riskeert een jaar cel. (OSG)