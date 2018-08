Poetin is blikvanger in Sint-Niklaaskerk 16 augustus 2018

De Sint-Niklaaskerk was de voorbije dagen even een kunstgalerie voor 20 kunstenaars onder de noemer Vizie-te. Verrassend genoeg was het de Russische president Vladimir Poetin die er de blikvanger was. Niet in eigen persoon, maar wel zijn portret gemaakt door de Vlaamse kunstenaar Lambertus Vermeiren. "Het origineel is gekocht door Poetin zelf en hangt in het Kremlin, maar de kunstenaar heeft deze perfecte kopie. We hebben veel buitenlandse bezoekers en ze willen allemaal een selfie met het portret van Poetin", zegt organisator en kunstenaar Frank De Conynck. "De tentoonstelling was een succes. We hadden niet alleen veel bezoekers, maar er werden ook behoorlijk wat werken verkocht, wat toch een goed teken is." (EDG)