Plots in twee richtingen door Sint-Kwintensberg Erik De Troyer

29 november 2018

16u44 0

Grote chaos aan de Sint-Kwintensberg vandaag. De steilste straat van Gent laat sinds woensdag plots verkeer in beide richtingen toe. Verre van ideaal natuurlijk want de straat is nauwelijks breed genoeg voor één wagen. Bovendien staan er nog tol van wagens geparkeerd. Het was een hele De ingreep kwam er omdateen aannemer werken uitvoert ter hoogte van de Rozier. Intussen zijn er wel borden geplaatst die parkeren in de straat verbieden. Daardoor is de situatie er wat op vooruit gegaan. Maar het blijft problematisch.