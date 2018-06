Plezier voor hele familie op Ghelamco Arena Run 11 juni 2018

De 5de editie van de Ghelamco Arena Run lokte gisterochtend ruim 700 lopers. In tegenstelling tot andere jaren lag de focus van de loophappening op plezier voor families. "Een combinatie van plezier en sport voor jong en oud. Zo schrapten we de tijdsregistratie en kon iedereen op eigen tempo en gedurende 90 minuten de afstand lopen die hij wou. We voegden ook enkele leuke elementen toe aan het parcours zoals opblaasbare hindernissen en kleurrijke ballonnen. Er was ook extra animatie voor de kinderen", zegt Ewout Boesman van organisator Goosebumps. "De reacties waren overwegend positief. De echte wedstrijdlopers bleven weg, maar er daagden heel wat gezinnen op. Ons opzet is dus geslaagd", besluit Ewout.





De opbrengst van de Ghelamco Arena Run gaat dit jaar naar To Walk again. (DVL)