Platform-K wint Cultuurprijs Stad Gent Yannick De Spiegeleir

09 november 2018

Vijf experten uit het culturele veld hebben de jaarlijkse Cultuurprijs van de Stad Gent toegekend aan Platform-K. Het dansgezelschap brengt performances op een hoog niveau met dansers met een beperking in een hoofdrol. Dat maakt hen uniek in het Vlaamse podiumlandschap.

“Ondanks het wegvallen van de Vlaamse structurele subsidie binnen het Kunstendecreet, slaagde Platform-K er in om met eigen middelen en giften haar werking te continueren en de productie ‘Common Ground’ te ontwikkelen”, klinkt het in het juryverslag. “De artistieke vibe van Platform-K wordt zowel nationaal als internationaal gesmaakt. Ondertussen speelden zij al op diverse podia in Vlaanderen en Nederland,. Dat maakt hen tot een echte ambassadeur voor dans én voor Gent”, zegt schepen van Cultuur Annelies Storms (sp.a).

Later dit jaar volgt de officiële uitreiking van de Cultuurprijs en ontvangt Platform-K een geldprijs van 2.500 euro. In 2019 wordt door de Stad Gent in samenspraak met Platform-K een artistiek project georganiseerd.