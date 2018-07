Plastic weg... en daar zijn de blikjes AFVAL OP PLEINTJES: FEESTENBURGEMEESTER WIL NACHTWINKELS INZETTEN BIJ OPKUIS ERIK DE TROYER SABINE VAN DAMME

16 juli 2018

02u25 1 Gent De stad overweegt om volgend jaar de uitbaters van nachtwinkels mee te laten betalen voor de opkuis van de Gentse Feesten. "Als ze de lusten willen, moeten ze ook de lasten helpen dragen", zegt feestenburgemeester Christophe Peeters (Open Vld).

Al jaren roepen de stad en de pleinorganisatoren op om drank te kopen op de pleinen en niet in nachtwinkels. Het is de enige manier om de feesten gratis te houden, want het zijn net de pleinorganisatoren die moeten investeren in artiesten, personeel en plein-inkleding. En hoewel die oproep bij veel feestgangers al lang is aangekomen, blijven nachtwinkels gouden tijden beleven tijdens de Gentse Feesten.





Een paar jaar geleden kwamen er al strengere eisen voor de nachtwinkels. Als ze betrapt werden op het verkopen van sterke drank aan minderjarigen riskeerden ze een sluiting. Glas verkopen werd verboden en sterke drank moet afgedekt worden.





Statiegeld geen optie

"Maar we kunnen nachtwinkels niet verbieden om te doen waar ze een vergunning voor hebben", zegt Peeters. "We dachten dat het invoeren van statiegeld op blik een optie kon zijn, maar enkel als dat nationaal wordt doorgevoerd. Als we dit enkel in Gent doen, spaart iedereen zijn blikjes op en komt die ruilen voor cash op de Gentse Feesten."





"Door het invoeren van de herbruikbare bekers op alle pleinen is de plastiekberg fors verkleind. Daardoor valt het nu op hoe veel blik er op de Gentse Feesten rondslingert. Daar zal toch een oplossing voor gevonden moeten worden."





Op de vraag of de nachtwinkels dan extra zullen moeten meebetalen voor de opkuis van de Gentse Feesten, antwoordt Peeters duidelijk. "Dat is inderdaad een mogelijkheid. Er is nu al een extra belasting op de nachtwinkels. We konden het probleem van de nachtwinkels niet aanpakken zolang de herbruikbare bekers niet in gebruik waren. Nu kunnen we dat wel."





Wie een leeg blik bier op de grond gooit, doet dat trouwens niet zonder risico. "De politie kan in principe een GAS-boete van 58 euro uitschrijven voor wie een blik op de grond gooit. Onze patrouilles worden er niet op uitgestuurd met die opdracht, maar als ze er iemand op betrappen kan het wel", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.





Een element dat kan meespelen in het succes van de nachtwinkels dit jaar zijn de bierprijzen. Die zijn nog een aardig stuk gestegen. Een pint kost nu 2,80 euro op pleinen waar het vorig jaar nog 2,50 euro was. Voorlopig heeft de stad echter geen meldingen gekregen van pleinen die minder drank verkopen dan andere jaren.