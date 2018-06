Plastic attack ook in Gent een succes 04 juni 2018

'Supermarkten gebruiken te veel overbodig afval en dat moet stoppen.' Rond deze gedachte werd ook in Gent meegedaan aan de 'Plastic Attack'. Klanten in vijftien Gentse winkels konden er hun inkopen uitpakken aan de kassa en het plastic afval achterlaten. "We willen in eerste instantie de supermarkten sensibiliseren", zegt mede-organisator Vanessa Debruyne. "De helft van alle plastic gebruiken we niet langer dan 20 minuten, hoewel dat materiaal honderden jaren kan meegaan." Greenpeace Gent schaarde zich achter deze eis en besloot klanten in de Albert Heijn aan de Korenmarkt bewust te maken. "Hier in de Albert Heijn liggen zelfs wortels apart verpakt in plastiek", zegt Jonas Busseniers van Greenpeace Gent. "Wij staan hier om de klanten te motiveren om zoveel mogelijk afval achter te laten." En met succes, op amper twee uur tijd hadden ze meer dan honderd klanten overtuigd. "De reacties waren uiteenlopend", zegt Jonas. "Sommige klanten kwamen speciaal verpakte zaken kopen om het te kunnen uitpakken. Anderen schrokken toen ze beseften hoeveel plastic ze wel niet gekocht hadden." Alle plastic werd verzameld op de 'Plage Plastique' aan de Zuid, waar om 16 uur optredens waren van De Propere Fanfare en Sioen & Beraadslagen. Het mondde uit in een Gents afvalvrij feest waarbij een hondertal toeschouwers meedansten en het plastieken afvalstrand geleidelijk aan vorm kreeg. (DJG)