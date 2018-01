Plasco is Prins Carnaval 29 januari 2018

Patrick Stalpaert (31), beter gekend als Plasco, behaalde zaterdagavond voldoende punten tijdens de prinsenverkiezingen in Ledeberg en werd gekroond tot Prins Carnaval 2018. De carnavalist van de losse groep LLG Trek et mij ni schille, behaalde in de proeven en met zijn show 570 van de 720 te verdienen punten in een nokvol dienstencentrum. Met 79,20 procent haalde hij dus vlot de titel binnen. De avond werd enkel overschaduwd door het ontbreken van een tegenkandidaat en het ontbreken van kandidaten voor de Kinderprins- en Kinderprinsesverkiezing. Die werd dan ook geannuleerd.





De nieuwe prins mag het voortouw nemen in de 33ste carnavalsstoet die op zaterdag 24 februari vanaf 15 uur onder het motto "Ledebirg Got Talent" door de straten van de deelgemeente trekt. (DVL)