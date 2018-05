Plantaardige take-away verovert studentenbuurt 04 mei 2018

03u04 0

Het is minstens gedurfd, waar Svante Renneboog (26) aan begonnen is. Ze opende in de Sint-Pietersnieuwstraat 97 het afhaalrestaurant 'Gu-í' waar je enkel en alleen plantaardige voeding kan krijgen. "Ik zeg liever plantaardig dan vegan, want vegan is een volledige levensstijl, bij mij draait het enkel om voeding. Gezonde voeding, wel te verstaan, want er bestaat ook ongezonde 'vegan'." Svante zelf is een overtuigde vegetariër, al sinds ze 10 jaar oud is. "Aanvankelijk omdat ik zo'n grote dierenvriend ben, later ook om andere redenen. Ik leef ook vegan, maar daar ben ik flexibel in. Als ik met vrienden op restaurant ga, neem ik genoegen met vegetarisch, omdat je quasi nergens gezonde vegan vindt. Daar wil ik dus zelf verandering in brengen met Gu-í."





Of ze dan wel op haar plaats zit midden in de studentenbuurt? "De weken die ik al proefgedraaid heb, tonen alvast dat het lukt", glimlacht ze. "Studenten van vandaag willen wel eens iets anders dan weer eens een broodje met te veel mayonaise." De stijl van de voeding is ook helemaal doorgetrokken in de zaak, waar alle materialen plantaardig zijn. Bowls eet je uit een kokosnoot en toast van bamboe-plankjes.





Gu-í is open van maandag tot donderdag van 9.30 tot 17.30 uur, en vrijdag van 9.30 tot 15 uur. www.gui.be of guigent op Facebook. (VDS)