Plannen voor expo met oldtimers Mahy BEHEERDER IN ONDERHANDELING MET STAD OVER LOCATIE ERIK DE TROYER

28 juni 2018

02u42 0 Gent 130 oldtimers uit de bekende Mahy-collectie zullen zaterdag voor het eerst verkocht worden. Die wagens stonden ooit opgesteld in circus Mahy in de Lammerstraat, maar verhuisden in 1986 naar Brussel, Houthalen en Leuze in Henegouwen. "Er zijn plannen om een deel van de collectie terug naar Gent te brengen", zegt beheerder van de collectie Michel Mahy.

Het was Ghislain Mahy, geboren in 1907, die de collectie oldtimers verzamelde. Hij begon in 1932 als handelaar in tweedehandswagens. Later zou hij wagens beginnen verzamelen. In 1954 bouwde hij het oude wintercircus van de stad om tot een garage waar zijn oldtimers werden opgeslagen. Hij had toen 35 oude wagens, maar dat zouden er na jaren verzamelen meer dan 950 worden. Een echte tentoonstelling was het nooit. Ghislain Mahy kocht een oude bowlingbaan om er zijn wagens tentoon te stellen voor het grote publiek. Maar de stad lag dwars en weigerde toestemming voor expo. Daarop verhuisde een groot deel van de collectie naar Houthalen. Nadien zouden de oldtimers verhuizen naar Brussel en naar Leuze in de provincie Henegouwen. In 1986 werd circus Mahy leeggehaald.





Te weinig volk

"Mijn vader heeft zich jaren ontfermt over de collectie", legt Michel Mahy uit. "Toen hij 80 werd heeft hij beslist dat het aan iemand anders was. Ik had net mijn Honda-garage verkocht en besefte dat de tijd rijp was om me de collectie te gaan beheren. We hebben het volledige Mahymobile-museum doorgelicht en kwamen al snel tot de vaststelling dat het museum te weinig volk lokte. Bovendien hadden we naast de 300 wagens die opgesteld stonden nog 500 wagens op reserve. Daar verkopen we nu een aantal wagens van. Het gaat vooral om wagens die we dubbel hebben en die we niet kunnen restaureren. Het unieke aan de wagens die te koop staan is dat ze nog origineel zijn en dat is net wat men zoekt."





Het Parijse veilinghuis Collin du Bocage veilt de wagens zaterdag in Château Bagatelle in Wattripont (Henegouwen). De wagens worden verkocht zonder minimumprijs. Bij de auto's die geveild worden, zijn onder andere een Fiat 520 Torpedo uit 1928, een Delahaye 148L Cabriolet uit 1948, een Impéria TA7B uit 1936, een Mercedes 220 cabriolet B uit 1952, een Maserati Indy 4700 uit 1971, een Horch 8 type 350 uit 1928 en een Cadillac 355 cabriolet V8 uit 1935.





De collectie - één van de grootste van de wereld - is inmiddels al 32 jaar verdwenen uit Gent, maar toch is er hoop. "We zijn nu in onderhandeling met de stad om een deel van de collectie terug naar Gent te brengen", zegt Michel Mahy. "Waar die wagens opgesteld zullen staan en hoe lang dat zal zijn, moet nog allemaal afgesproken worden. Maar het is de bedoeling om er de komende maanden mee naar buiten te komen."