Plan om Meulesteebos te rooien valt slecht: “Sommigen willen zich aan bomen vastketenen” Erik De Troyer

20 maart 2019

18u26 0 Gent Donderdag vindt een ultiem overleg plaats tussen projectontwikkelaar Adelaar Properties en de buurtbewoners van het Meulesteebos. Het voorbije anderhalf jaar hebben buurtbewoners op het grasveld aan de Meeuwstraat bomen geplant in de hoop zo het grote woonproject tegen te houden. Het ziet er echter naar uit dat de komende weken die bomen alsnog verwijderd zullen worden om het archeologisch onderzoek te starten. “Sommige actievoerder hebben al aangekondigd dat ze zich aan bomen willen vastketenen”, klinkt het. “Er is veel boosheid in de buurt.”

Vijftig wooneenheden zijn er gepland op het terrein aan de Sint-Antonius Abtkerk. De projectontwikkelaar bemachtigde die lap grond met een grondenruil. Sogent kreeg in ruil de gronden van de Meibloemsite in de Brugse Poort. Dat zorgde voor veel misnoegde reacties bij omwonenden.

Hoewel de bouwvergunning nog dient aangevraagd te worden wil de projectontwikkelaar nu al het terrein ontdoen van bomen. Ze gaven de buurtbewoners een deadline om zelf de bomen weg te halen, namelijk tot 19 maart. Alle bomen bleven echter staan.

“Tegen midden april willen we het archeologisch onderzoek starten”, zegt Timothy Jacobs van Adelaar Properties. “Er zijn een aantal bomen die we willen later uitgraven om hen een nieuwe stek te geven. Daarover hebben we al een afspraak met Natuurpunt. De kerstbomen die er werden geplant en kleine bomen vallen daar niet onder.”

Donderdag is er nog een onderhoud tussen de projectontwikkelaar en de buurtbewoners. “We zullen er onze plannen nog eens verduidelijken. Wanneer we precies kunnen beginnen aan de werken weten we zelf nog niet. Tegen deze zomer willen we de bouwaanvraag indienen. We vermoeden dat er uit de buurt bezwaren uit zullen komen en dat er beroep mogelijk is waardoor we vertraging kunnen oplopen. Een precieze startdatum is daardoor onmogelijk te voorspellen.”

In de buurt lopen de gemoederen hoog op. “Het archeologisch onderzoek wordt gebruikt als drukkingsmiddel om de bomen toch al te verwijderen. Wij zullen de 200 bomen niet weghalen en we zullen ook niet tolereren dat anderen ze weghalen. Er zullen zeker nog acties volgen. Het is er echt ver over wat ze met onze wijk aan het doen zijn”, zegt actievoerder Veronique Boussé. “Het soort woningen dat gebouwd wordt is helemaal niet gericht op die grote groep mensen die moeite hebben om een woning te vinden in de stad. Het gaat om penthouses voor mensen met geld te veel. Rijke tweeverdieners die zeker en vast niet met het openbaar vervoer of de fiets naar de wijk zullen komen. We blijven met dezelfde vragen zitten over pollutie, een groene buffer, de verkeersafwikkeling, enzovoort.”

“Er zijn nu al mensen die verklaren dat ze zich aan bomen willen vastketenen”, zegt Valentijn Rombaut. “Of het zo ver zal komen is nog maar de vraag maar acties zullen er zeker nog komen.”