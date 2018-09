Plaats gemaakt voor terrassen in Sleepstraat 04 september 2018

02u35 0

De heraanleg van een deel van het voetpad in de Sleepstraat is klaar. De stad wil in het eerste stuk Sleepstraat, kant Sluizeken, terrassen voor een aantal horecazaken voorzien. Omdat het voetpad daarvoor te smal was, werden de parkeerplaatsen verwijderd. En omdat de bedding van de tram vlak naast het verbrede voetpad ligt, werden hekjes geplaatst om ongevallen te voorkomen. Bedoeling is nu dat er tafeltjes komen tegen het hekwerk, zodat er een vrije doorgang voor voetgangers blijft tussen de terrassen en de gevels. Die doorgang moet ook breed genoeg zijn om rolstoelen en kinderwagens vlot te laten passeren. (VDS)