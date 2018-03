Pizza bakken om breuken te leren 03 maart 2018

Iets nieuws uitproberen in de klas of op school. Dat was de boodschap van 'Vrijdag MagDag', een initiatief van het onderwijsmagazine Klasse. In Freinetschool 't Groen Drieske in Gentbrugge nam stagiair-leerkracht Andy Willems die boodschap ter harte. Hij toverde zijn klaslokaal voor de gelegenheid om in een pizzeria inclusief Italiaanse vlaggen en schorten. De leerlingen tussen 8 en 9 jaar oud gingen aan de slag met pizzadeeg en -beleg om wiskundeoefeningen te maken. "Aan de hand van verschillende stukken pizza leren ze breuken", verduidelijkt Andy. "Niks leuker dan een lekker stukje pizza om de juiste berekeningen te maken", lacht de leerkracht in spe. (YDS)