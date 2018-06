Pita betaald met 'gevonden' tankkaart 30 juni 2018

02u40 0

Twee broers uit Gent staan terecht omdat ze in de zomer van 2016 voor meer dan 2.000 euro getankt hebben met een tankkaart van ISPC, de groothandel voor horeca. Eén van de beklaagden had de kaart naar eigen zeggen gevonden op de bus, mét code. Hij kwam op het idee voor het handeltje. Samen met zijn broer, en mogelijk nog andere daders, bood hij tijdens de Gentse Feesten aan auto's vol te tanken voor de helft van de prijs. Dat lukte tientallen keren. In Evergem gebruikte de vinder de kaart toen hij met een groepje pita ging eten en de rekening niet kon betalen. De uitbater van de zaak ging akkoord om betaald te worden met een volle tank benzine. De broers riskeren korte celstraffen en eventueel een werkstraf. Enkel de broer van de vinder daagde op. "Ik had geen geld en het waren Gentse Feesten", was zijn uitleg. Eentje die de rechter niet kon smaken. Vonnis over twee weken. (OSG)