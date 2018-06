Pipi-partij wil gratis openbare toiletten voor vrouwen 16 juni 2018

Sanitaire discriminatie op de politieke agenda zetten. Dat is het belangrijkste programmapunt van de nieuwe 'Plas Inclusieve Sanitaire Sensibilisering: Ons Feministisch Front', kortweg PISS-OFF-partij in Gent die in oktober zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het klinkt als een grap, maar het is initiatiefnemers Ashley Vandekerckhove (27) en Baharak Bashar (41) menens. Bashar kan zelfs adelbrieven voorleggen als voorvechter voor gratis openbare toiletten voor vrouwen. Na een strijd van tien jaar slaagde ze er in 2014 in om het Gentse stadsbestuur te overtuigen om de toiletten op de Gentse Feesten gratis te maken voor mannen én vrouwen. "Behalve het tegengaan van de vermarkting van openbare toiletten pleiten we ook voor een verplichting tot toegankelijkheid van toiletten bij nieuwe bouwaanvragen voor openbare gebouwen", zegt Vandekerckhove. Naast hun sanitaire hoofdthema willen de vrouwen ook de strijd aanbinden met "de patriarchale structuur van politiek". "Traditionele politiek wordt voornamelijk gedragen en uitgevoerd door witte mannen zonder functiebeperking, die vaak om te voldoen aan de quota's beroep doen op vrouwen en mensen met een migratieachtergrond zonder dat deze groepen effectief wegen op het politieke discours. Omdat ook wij die quota moeten respecteren, zijn we nog op zoek naar 'excuusmannen' die op onze lijst willen staan."





PISS-OFF trekt voorlopig alleen in Gent naar de kiezer.





