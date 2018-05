Pintje tussen planten in Broesse 01 juni 2018

In de Baudostraat opent vanavond Broesse, een 'tropisch plantenkaffee'. Brent Delhaye (30) en Celine Vandenberghe (25) wagen de sprong naar een eigen zaak met een origineel concept, gewoon omdat ze verzot zijn op planten.





"Onze kamers waren altijd al halve brousses", zegt Brent, "en overal waar we naartoe trekken, gaan we altijd eerst op zoek naar plantenwinkels. Vorig jaar opperden we dan: waarom geen eigen winkel? En nu is het zover. We zijn vooral een plantenwinkel, maar achteraan zijn er ook enkele tafeltjes waar je tussen de planten een koffie, een cocktail of een pintje kan drinken. En we werken zo lokaal mogelijk, zowel qua dranken als qua kwekers. Dat is niet alleen makkelijk, we doen het ook bewust om de lokale handel te steunen. En we werken graag met mensen die we kennen."





Het concept plantenwinkel annex café is in elk geval origineel. "In Berlijn bestaat al zoiets, het Bloemencafé", weet Brent. Bij elke plant die ze verkopen, geven Brent en Celine ook verzorgingstips. "Net als bij een dier moet je weten wat je in huis haalt, vinden wij." Broesse in de Baudelostraat 13 opent vrijdag om 18 uur en doet dit weekend meteen mee met Shop op Zondag. Normaal zijn ze op zondag en maandag gesloten. (VDS)