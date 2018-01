Pijlen naar nergens 30 januari 2018

Afgaan op pijlen in de stad Gent is niet altijd een goed idee. Wie bijvoorbeeld op de Groentenmarkt nieuwsgierig zou worden bij het zien van de pijl met 'Taiga' erop, zal van een kale reis thuiskomen. Taiga was een onderdeel van de Gentse Winterfeesten, en is dus al drie weken gedaan. Waarom de bordjes dan blijven hangen, is een raadsel. Morgen begint gelukkig het Lichtfestival. (VDS)