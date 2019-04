Pietje Pek vernieuwt en uitbaters weten niet hoe het eruit zal zien Wouter Spillebeen

18 april 2019

19u01 14 Gent Familierestaurant Pietje Pek in Drongen verandert helemaal van uiterlijk en zelfs de uitbaters weten nog niet hoe het eruit zal zien. Hun dochters Yasuy en Oshine De Rijcke willen hen verrassen terwijl ze op reis zijn.

“Zodra we een stelling plaatsten en begonnen te schilderen, begonnen de speculaties al op sociale media”, vertelt Yasuy De Rijcke. Verschillende buurtbewoners vragen zich af of het restaurant verdwijnt en of er nieuwe uitbaters zijn, maar die geruchten smoort de familie De Rijcke in de kiem. “Aan het menu of het concept van het restaurant verandert niets, we geven alleen de voorgevel en het terras een nieuwe look. Dat mocht wel na 27 jaar. Het feit dat er zo veel reactie komt, wil zeggen dat we populair zijn en dat doet goed.” Yasuy schilderde haar eigen naam op de gevel, maar verzekert dat de naam niet verandert. “Dat was een testje, maar we houden het toch op Pietje Pek”, lacht ze.

De eigenaars van het restaurant lieten de werken volledig over aan hun dochters terwijl ze zelf op reis zijn in Frankrijk. “Het is een verrassing voor hen”, duidt Yasuy. “Ze weten dat we de gevel vernieuwen, maar ze weten nog niet hoe het eruit zal zien. Iedereen in de familie komt trouwens helpen. Onze broer is schrijnwerker en vernieuwt het terras en mijn vriend is schilder, dus hij helpt ook. Net zoals het restaurant een echte familiezaak is, is de verbouwing dat ook.”

Tijdens de werken is Pietje Pek tien dagen gesloten. Op donderdag 25 april gaat het restaurant weer open.