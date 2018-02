Pieter Callebert (VDK Gent B): "Ik heb bij de hele ploeg de juiste mentaliteit gezien" 02 februari 2018

02u28 0

eerste provinciale

Zaterdagavond strijdt Pieter Callebert met VDK Gent B tegen Navok Nazareth. Bij VDK Gent B is puntenwinst hoognodig na enkele opeenvolgende nederlagen.





"In onze vorige wedstrijd hebben we collectief een sterke prestatie neergezet", blikt Pieter Callebert terug. "Ik heb bij iedereen de juiste mentaliteit gezien en een gezonde 'fighting spirit'. Als we die lijn kunnen doortrekken tegen Nazareth, dan gaan ze aan ons een moeilijke tegenstander hebben. Jammer genoeg blijven we geplaagd door blessures. Ik heb het volste vertrouwen in de ploeg, de coach en de trainer. De hoofdzaak is nu om deze mentaliteit en de 'fighting spirit' te behouden. In het klassement staan we op de derdelaatste plaats en ik weet dat de kans bestaat dat we gaan moeten vechten voor het behoud. Persoonlijk heb ik veel vechtlust, ik zal dus alles blijven geven. Hopelijk doet de rest van de ploeg even hard mee, al bleek dat in het verleden af en toe een probleem te zijn." (MDKH)