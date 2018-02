Piet Van Eeckhaut wordt postuum ere-schepen 09 februari 2018

Piet Van Eeckhaut, die op 1 juli 2014 overleed, zal door de stad Gent postuum benoemd worden tot ere-schepen. Van Eeckhaut stond vooral bekend als topadvocaat en strafpleiter, maar in de jaren '70 en '80 had hij ook een politieke carrière bij de BSP, het huidige sp.a. Van 1971 tot in 1989 was hij gemeenteraadslid, van 1977 tot 1983 zelfs schepen van Onderwijs en Toerisme. Hij stond mee aan het roer van een aantal belangrijke initiatieven zoals 'De bootjes van Gent', het Filmfestival en Gent Lichtstad, die vandaag nog steeds de stad kenmerken. De vraag om de titel van ere-schepen postuum toe te kennen, komt van zijn dochter Nina Van Eeckhaut. Burgemeester Termont gaat er graag op in. De titel wordt officieel toegekend tijdens de gemeenteraad van maart. (VDS)