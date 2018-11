Piepjong duo berooft vrouw (69) op straat: parket eist celstraf Sam Ooghe

21 november 2018

12u01 0 Gent Twee bijzonder jonge mannen riskeren veroordelingen omdat ze begin dit jaar op gewelddadige wijze een dame van haar handtas beroofden in Wondelgem.

Een van hen, die op het moment van de feiten net 18 geworden was, moest zich deze voormiddag verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent. Hij schuift de schuld af op zijn kompaan, die zelfs minderjarig is. De jongeman verschijnt over een maand voor de jeugdrechter.

Het duo benaderde op 24 januari een vrouw (69) die net geld afgehaald had. Ze rukten haar handtas af, waardoor de vrouw ten val kwam. Ze was drie dagen arbeidsongeschikt. Op basis van een persoonsbeschrijving werden de daders teruggevonden. De vrouw vraagt een schadevergoeding van enkele duizenden euro’s. Ze durft naar eigen zeggen niet meer alleen naar buiten, en neemt sinds de feiten kalmeermiddelen.

Diepe indruk

Het parket vordert voor de meerderjarige dader tien maanden cel. Zijn advocaat vraagt echter de gunst van de opschorting. “Mijn cliënt zat na de feiten al één maand in de cel”, zei hij. “Dat heeft op hem een diepe indruk nagelaten. Hij was amper 18.” Ondergeschikt vraagt de advocaat een werkstraf. De verdediging benadrukt dat de minderjarige kompaan de handtas afrukte. “Mijn cliënt wist niet dat die jongen dat van plan was”, klinkt bij de advocaat.

Het vonnis valt over een maand.