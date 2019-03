Piano en picknick in schaduw van Sint-Jacobskerk Sabine Van Damme

31 maart 2019

15u09 0 Gent Op het Sint-Jacobspleintje voor het Trefpunt wordt vanmiddag gezellig gepicknickt en gespeeld. Het Gents MilieuFront organiseert er de jaarlijkse ‘Sint Jacobs autovrij-actie’.

Een picknickdeken, een piano die uit het Trefpunt werd gesleept, en een paar spellen Kubb. Meer is er niet nodig om van Sint-Jacobs een oergezellig pleintje te maken. Het enige wat de enthousiastelingen stoort: de geparkeerde auto’s overal. “Rond Sint-Jacobs is er bijna een hectare plaats die nu wordt ingenomen door geparkeerde wagens”, klinkt het bij het GMF. “Doe die weg, en het wordt hier super gezellig.” De actie ‘Sint Jacobs autovrij’ ging de voorbije jaren al door op het Beverhoutpleintje, op de knip zelf, en nu dus voor Trefpunt. “Ruimte genoeg hier, die jammer genoeg allemaal verhard en grijs is. Maak hier ruimte voor groen en het wordt de gezelligste plek van Gent.”