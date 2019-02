PHTI Henleykaai wordt beschermd “als toonbeeld van naoorlogse provinciale onderwijsgebouwen” Sabine Van Damme

22 februari 2019

12u58 0 Gent Het gebouw van de school Provinciaal Handels- en Taalinstituut (PHTI) aan de Henleykaai wordt beschermd. Dat is althans de intentie van bevoegd minister Geert Bourgeois (N-VA). Hij vindt het een toonbeeld van naoorlogse provinciale onderwijsgebouwen in Vlaanderen.

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, geeft het Provinciaal Handels- en Taalinstituut een voorlopige bescherming. Als niemand tijdens een openbaar onderzoek bezwaar aantekent, wordt het gebouw over 9 maanden definitief beschermd.

“Ik bescherm het Provinciaal Handels- en Taalinstituut in Gent omwille van de architecturale, stedenbouwkundige, technische en historische waarde”, aldus de minister. “Het is een toonbeeld van de naoorlogse provinciale onderwijsgebouwen in Vlaanderen.”

Het provinciaal onderwijs nam na de Tweede Wereldoorlog, en vooral na de Schoolpactwet van mei 1959, een hoge vlucht. Dit ging gepaard met de moderne scholenbouw die de overheid toen propageerde. Hoofdontwerpers Jan Tanghe en Francis Serck, opgeleid aan het Gentse Sint-Lucasinstituut, realiseerden het PHTI in drie fasen, tussen 1959 en 1984. Het is een cruciaal deel van hun oeuvre.

“Stilistisch sluit het Provinciaal Handels- en Taalinstituut aan bij verschillende stromingen”, luidt het bij de minister. “De eerste bouwfase uit de jaren zestig is nog duidelijk geïnspireerd door het internationale modernisme. Het meest in het oog springende modernistische element is de gordijngevel. Verder brachten de architecten verschillende functies van de school onder in aparte vleugels, ze plaatsen één vleugel op vrijstaande, grote zuilen en ze hanteerden een skeletstructuur die een volledige vrije plattegrond mogelijk maakt. Bij de latere bouwfasen behielden de ontwerpers de vormelijke en technische aspecten van het modernisme, maar ze verrijkten dit met een grotere plasticiteit door de toepassing van naar boven uitkragende verdiepingen, een gevarieerde en complexe hoekafwerking en allerlei annexen zoals traptorens. Onder invloed van het structuralisme werd gekozen voor een open en gevarieerd interieur met als blikvanger het immense atrium. Typisch voor het brutalisme is de ruwe, onbewerkte esthetiek met gebruik van veel beton en hout, zowel binnen als buiten.”