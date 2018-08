Personeel stemt vanmorgen over voorstel WATERKANS DAT IVAGO-STAKING VANDAAG VOORBIJ IS SABINE VAN DAMME

09 augustus 2018

02u27 0 Gent Directie en vakbonden van Ivago hebben gisteren samen een tekst opgesteld, vol voorstellen om de sfeer en de werking binnen het bedrijf te verbeteren. Deze ochtend om 7 uur wordt die voorgelegd aan de werknemers. Slechts een van de drie vakbonden staat echt achter de tekst, dus bestaat de kans dat het voorstel wordt weggestemd en dat de staking doorgaat.

Op woensdag zijn er geen ophaalrondes van Ivago, dus extra afval werd er gisteren niet op straat gezet. Maar alles wat er al stond sinds maandag, staat er nog steeds. Toch lijken de Gentenaars best creatief om te gaan met het afvalprobleem. Vuilniszakken worden waar mogelijk verzameld op punten waar ze minder storen, in steegjes bijvoorbeeld. Op de Graslei kleefde iemand zwarte vuilniszakken aan de vaste vuilbakken op straat, zodat de situatie onder controle blijft. Het was al een stuk minder warm gisteren, waardoor de stank binnen de perken blijft.





Bij Ivago zelf werd gisteren wel weer uren onderhandeld, met resultaat. Net voor het middaguur was er een tekst klaar, met 'wederzijds respect' als eerste item. Directie en leidinggevenden willen zich laten coachen om de kloof met de werkvloer te overbruggen. Er komen nieuwe maatregelen voor de zomermaanden, bij extreme hitte, en de zwaarste rondes krijgen versterking.





Donderdagronde bij akkoord

Die tekst wordt deze ochtend voorgelegd aan het personeel. Om 7 uur krijgen de arbeiders een toelichting, om 9 uur de bedienden. Als de arbeiders akkoord gaan, dan is de staking meteen voorbije en rijden de vuilniswagens uit. Die rijden dan eerst de 'normale' donderdagronde, wat maakt dat het afval dat er al sinds maandag staat, ook vandaag nog grotendeels blijft staan. Voor horecazaken worden wel extra inspanningen gedaan.





Ongenoegen zit diep

De kans is echter reëel dat de tekst wordt weggestemd. Eigenlijk is alleen de socialistische vakbond ACOD enthousiast genoeg om de tekst te verdedigen. De Christelijke en Liberale vakbond zullen de tekst enkel 'voorleggen'. Omdat de problemen rond 'respect' al zo lang aanslepen, is de kans groot dat er heel wat tegenkanting komt van de werkvloer. Het is voor de werkmannen (en -vrouwen) al lang niet meer de eerste keer dat 'respect' een absolute eis is. "Maar er verandert nooit iets", klinkt het uit vele monden. "Ze beloven van alles, maar er komt nooit iets van in huis." Het ongenoegen zit diep, en 'respect' is niet iets wat van vandaag op morgen kan worden veranderd, of aangetoond, of zelfs omschreven in een tekst. Afwachten dus hoe de Ivago-medewerkers reageren deze ochtend.